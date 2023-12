Analist heeft medelijden met KRC Genk na nieuw puntenverlies in slotminuten

KRC Genk slaagde er niet in zijn voorsprong vast te houden tegen KAA Gent. In minuut 99 werd het nog 2-2.

De topper tussen KRC Genk en KAA Gent eindigde zondag op een 2-2-gelijkspel. “Het is jammer dat KRC Genk de derde thuisoverwinning op rij in de allerlaatste minuut moest afgeven”, zegt Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg. Een verhaal dat dit seizoen zich al meermaals herhaalde. “Ze worden te weinig beloond voor hun inspanningen”, voegt de analist er nog aan toe.

Nochtans greep Vrancken goed in na de Europese tegenvaller bij Fiorentina. “Hij moest zijn keuzes van diepe spitsen heroverwegen en maakte met Joseph Paintsil, Yira Sor en Alieu Fadera de keuze voor veel snelheid in het team. En dat rendeerde.”

KAA Gent zag duidelijk af met deze tactisch sterke bezetting. “Vrancken toonde op deze manier dat hij niet wil vervallen in de negatieve reacties die links en rechts opdoken. Het is niet omdat het niet altijd meezit, dat het slecht is. Deze match was sterk voorbereid en goed uitgevoerd, maar het leverde opnieuw geen drie punten op.”