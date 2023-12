Anderlecht en Club domineren: veel bekritiseerd duo krijgt plaatsje bij uitblinkers dit weekend

Zoals elke week bieden wij u ook ons 'Team van het Weekend' aan. Er waren wel wat jongens die uitblonken en die een plaatsje verdienden. Vooral op de flanken was het kiezen.

Doelman

Dat was de makkelijkste keuze van het weekend. KV Kortrijk-goalie Tom Vandenberghe had enkele knappe reddingen in huis, maar zorgde met een goal in de slotfase ook voor een punt tegen Eupen. Een doelman die scoort, dat verdient altijd een vermelding.

Verdediging

Killian Sardella blijft de goede prestaties opstapelen. De rechtsachter van Anderlecht wint de concurrentiestrijd met Louis Patris met gemak door zijn continue rushes naar voor en zijn defensieve stabiliteit. Tegen Westerlo had hij weer een knappe assist in huis.

Centraal kiezen we voor het duo Spileers-Mechele. Ook op deze pagina's kregen ze de eerste maanden van het seizoen veel kritiek, maar nu hielden ze al voor de vijfde keer op rij de nul. Het duo van Club Brugge liet tegen Standard niets passeren.

Op de linksachter wordt het Owen Wijndal. De Antwerp-speler was tegen OH Leuven heel gevaarlijk en neutraliseerde alle gevaar op zijn flank.

© photonews

Middenveld

Dé uitblinker daar was Ryotaro Ito van STVV. Hij scoorde tegen KV Mechelen, maar was ook heel belangrijk in de opbouw. Daarnaast vinden we een Anderlecht-duo met Stroeykens en Delaney.

Stroeykens leverde twee assists af voor Dreyer en Dolberg en werpt zich steeds meer op als basisspeler. Delaney was dan weer overal en scoorde zijn eerste doelpunt voor paars-wit.

Aanval

Snelheidsduivel Sor was de kwelduivel van KAA Gent en scoorde twee keer. Dolberg deed dat maar één keer, maar gaf een demonstratie van hoe belangrijk een spits is als aanspeelpunt met de rug naar doel. Philippe Zinckernagel is nog zo eentje van Club die veel kritiek kreeg, maar tegen Standard leverde hij een assist en een goal af. Het zal hem ook deugd doen.