Eerste training na ontslag van Jonas De Roeck bij Westerlo: "Heel veel geleerd op korte tijd"

Afgelopen weekend werd Jonas De Roeck ontslagen bij Westerlo. Vandaag werd er voor het eerst weer getraind na het ontslag.

Assistent Bart Goor en Head of Football Operations Eric Reenaers leidden vandaag de eerste training na het ontslag van Jonas De Roeck bij Westerlo.

Goor heeft de leiding, maar toch is alles nieuw voor hem om de volledige verantwoordelijkheid te hebben. “Ik ben in deze situatie nog een leek, hé”, geeft Goor zonder blozen toe aan Het Nieuwsblad.

“Ik kom van heel ver, al heb ik de voorbije jaren onder Jonas wel heel veel geleerd op korte tijd. De ervaring van Eric zal mij deze week zeker helpen.”

Voor Reenaers is het dan ook niet de eerste keer dat hij de ploeg uit de nood moet helpen. “Dit zal al de vijfde of zesde keer zijn, zeker. Tijdens een schorsing van Bob (Peeters, nvdr.) zat ik twee wedstrijden als T1 in de dug-out en ook na het ontslag van Van Wijk, Van Veldhoven, Peeters en Pelic heb ik nog een paar dagen overgenomen.”