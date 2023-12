Eintracht Frankfurt maakt prioriteit van Debast, maar deze andere club heeft beste papieren om Anderlecht-verdediger binnen te halen

De strijd om Zeno Debast is losgebarsten. Eintracht Frankfurt wil de gesprekken met RSC Anderlecht liever vandaag dan morgen opstarten. Ondertussen is er ook uit Nederland héél concrete interesse.

Het zijn niet toevallig dezelfde twee clubs die ook afgelopen zomer al interesse hadden in Zeno Debast. De Rode Duivel is bij RSC Anderlecht immers één van de zekerheden op het wedstrijdblad én steelt elke dag met de ogen van Jan Vertonghen.

Eintracht Frankfurt probeert al enkele weken een nieuwe afspraak te versieren met Jesper Fredberg. Debast is voor de Duitse traditieclub een prioriteit geworden. Enig probleem: die Ädler willen Debast in januari al naar de Bundesliga halen. Van een winters vertrek van Anderlecht dan weer niet weten.

Volgens onze informatie is ook PSV opnieuw komen aankloppen in het Lotto Park. Ook de Lampenclub wil opnieuw rond de tafel - vooral om de kaas niet van tussen het brood te laten eten - maar hier gaat het over een zomertransfer. En dat is meer naar de zin van Anderlecht én Debast.

Troefkaart

Bovendien heeft PSV wellicht een troefkaart achter de hand. De Nederlanders lijken nu al niet te stoppen in de race naar de landstitel in de Eredivisie. Het uitzicht op Champions League-voetbal - en de extra miljoenen die sowieso in het laatje komen - kunnen voor een stroomversnelling zorgen.