Anderlecht is helemaal terug en dat wordt nogmaals bewezen: vechten voor plaatsjes

De ticketverkoop bij Anderlecht loopt dit seizoen als een trein. Terwijl enkel de match tegen Westerlo niet helemaal uitverkocht was, lijkt dat in de komende tijd niet meer te zullen gebeuren.

Anderlecht heeft alle plaatsen voor de dubbele confrontatie met Standard verkocht. Uiteraard niet verwonderlijk, maar ook de match tegen Genk van binnen meer dan 14 dagen is al helemaal uitverkocht. In een mum van tijd trouwens, zoals de laatste weken wel meer het geval is.

Het wordt zelfs drummen voor de kerstmatch tegen Cercle Brugge, want daar zijn nog maar een handvol kaarten voor beschikbaar. De nieuwe abonnementenformules lijken dus meer dan te werken. Uiteraard is het sportieve succes er ook niet vreemd aan.

Sinds vorige keer dat we er een artikel over schreven is de bezettingsgraad nog hoger geworden. Dat was toen 96,6 en is nu gestegen naar 97,7 procent. Gemiddeld zit er 21.000 man, dat is na Standard het meeste van de JPL. Club Brugge zit dit seizoen bijvoorbeeld slechts aan een bezettingsgraad van een dikke 71 procent.