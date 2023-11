Anderlecht is weer helemaal 'hot': Lotto Park zit afgeladen vol, zelfs beter dan laatste kampioenenjaar

De mercato en de sterke start van Anderlecht hebben een nieuw elan gegeven aan de club. De fans geloven er weer in en willen de nieuwe vedetten live aan het werk zien. En dat is duidelijk te zien in de toeschouwersaantallen.

De supporters zijn er zeker van: 'Anderlecht is terug'. Ze zitten al sinds het seizoen 2016-2017 te wachten op een nieuw succes en geloven dat er met deze ploeg iets te rapen valt. Jesper Fredberg heeft met zijn zomermercato het geloof in paars-wit helemaal hersteld.

Vierde keer op rij uitverkocht

Straf werk, aangevuld met een sterke marketingcampagne. Dat resulteert in steeds stijgende toeschouwersaantallen. Club Brugge, KV Mechelen, OH Leuven en nu ook RWDM, Anderlecht kon de laatste vier thuismatchen op een vol huis rekenen. Enkel Westerlo was dit seizoen niet uitverkocht.

De bezettingsgraad dit seizoen is 96,6 procent van de totale capaciteit. Vorig seizoen was dat 89,5 en het seizoen ervoor zelfs maar 78,6 procent. Verrassend genoeg zat het Lotto Park in het laatste kampioenjaar in het seizoen 16-17 gemiddeld slechts voor 84,6 procent gevuld.

Dat had ook te maken met het voetbal onder René Weiler natuurlijk, waar de fans niet helemaal blij mee waren. Voor het eerst sinds 2015-2016 zit er dit seizoen gemiddeld meer dan 20.000 man in het stadion (20.769).

Marketingstrategie werpt vruchten af

De resultaten zijn daar uiteraard ook verantwoordelijk voor, maar ook de aanwezigheid op sociale media en de marketingstrategie die vruchten afwerpt. Anderlecht heeft heel wat nieuwe formules beschikbaar gemaakt zodanig dat er abonnementen kunnen blijven verkocht worden.

Of zoals in de uitverkochte matchen zorgen ze ervoor dat fans die niet kunnen komen hun ticket beschikbaar kunnen zetten voor andere fans. Het Lotto Park bruist weer als in de goede dagen. De fans hebben lang moeten wachten op een ploeg die hen weer doet dromen. En dromen doen ze...