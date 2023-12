Glen De Boeck doet onthulling over analisten bij Eleven Sports: "Behalve bij hen heb ik mij daar nooit welkom gevoeld"

Glen De Boeck kreeg de afgelopen weken enorm veel commentaar op zijn kledingkeuze. Maar volgens de Kortrijk-coach schuilt er wat meer achter het verhaal.

Glen De Boeck kreeg het zwaar te verduren. In Extra Time werd de Kortrijk-coach zelfs uitgelachen omdat hij een opvallende jas aantrok tijdens een wedstrijd en omdat zijn assistent een jas mee naar binnen bracht.

"'De Boeck heeft het ver gebracht dat een assistent zijn jas draagt', zei Gert Verheyen in Extra time. Terwijl dat gewoon was omdat ik mijn jas vergeten was. De vierde scheidsrechter had me na de eerste helft gezegd dat ik met mijn rode trui voor verwarring zorgde en dat ik daarom een jas moest aantrekken", verklaart De Boeck bij Het Nieuwsblad.

"Dat was de jas van mijn teammanager en ik was die jas tijdens de rust in de kleedkamer vergeten, omdat ik zo gefocust ben, zoals ik al zei. De teammanager dacht eraan en nam die mee. Meer was het niet. En dan zo’n rotopmerking. Vanwaar die commentaar komt? Ik weet dat niet. Jaloezie?"

Glen De Boeck zat in de studio bij Eleven Sports, voor hij terug als coach aan de slag ging. Hij voelde zich hier echter wel niet echt welkom door een aantal personen, eentje noemt hij zelfs bij naam.

"Tja, ik heb dat al gemerkt op de eerste meeting toen ik voor Eleven Sports ging werken. Ik voelde mij niet welkom. Ik kwam daar binnen en ik leek voor de anderen een concurrent. Dat was niet leuk. Behalve bij Dave Peters, Peter Morren en Jan Mosselmans heb ik mij daar eigenlijk nooit welkom gevoeld", onthult De Boeck.

Hij neemt er een specifiek moment bij. "Gert Verheyen is een goede vriend geweest van mij. Wij zijn samen nog op stap geweest in Knokke. Maar die zei bijvoorbeeld zelfs geen goeiendag tegen mij. Waarom? I don’t know. Ik heb het ook niet gevraagd. "