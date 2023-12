Gloednieuwe technologie voor scheidsrechters tijdens euro 2024 die veel zal helpen

Na doellijntechnologie en VAR zullen scheidsrechters nog meer hulp krijgen bij het volgende Europees Kampioenschap. De Adidas-bal die tijdens de wedstrijd wordt gebruikt, zal worden uitgerust met een microchip die officials kan helpen bij het detecteren van handbalovertredingen.

Volgens The Times zal de chip samenwerken met technologie voor het volgen van ledematen, waarmee in realtime 3D-beelden van spelers kunnen worden gemaakt. Met deze apparaten kan de VAR een computerbeeld creëren dat precies laat zien waar de bal het lichaam raakte.

Een nieuwe stap richting innovatie in het voetbal en een belangrijk nieuw hulpmiddel voor scheidsrechters.

A microchip inside the ball that helps to determine whether there has been a handball in the lead-up to a goal and also aids offside decisions will be used at Euro 2024



