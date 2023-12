Meest gerenommeerde magazine ter wereld heeft weeral een grote individuele prijs voor Lionel Messi

Lionel Messi is door Time Magazine verkozen tot Atleet van het Jaar, zo onthulde het Amerikaanse weekblad dinsdag. De Argentijnse sterspeler zette de Major League Soccer (MLS) volledig op zijn kop sinds zijn overstap naar Inter Miami medio juli.

De 36-jarige wereldkampioen en inmiddels achtvoudig Gouden Bal kwam over van de Franse grootmacht Paris Saint-Germain en hielp het team uit Florida, dat werd opgericht in 2018, aan zijn eerste trofee in zijn korte geschiedenis.

Messi treedt op de erelijst van Time Magazine in de voetsporen van Aaron Judge, superster van de baseballclub New York Yankees, en is de eerste niet-Amerikaanse atleet die de eer te beurt valt sinds de start van de prijsuitreiking in 2019.

Sinds zijn overgang scoorde Messi 11 keer en gaf 5 assists in 14 matchen voor Miami. Er werd gesproken over een korte terugkeer naar Barcelona nu de MLS stilligt, maar dat is er niet van gekomen.