Schmeichel of Dupé? Dit is waarom Riemer (voorlopig?) fel bekritiseerde Deen laat staan, maar...

Maxime Dupé krijgt de bekerwedstrijden. De Franse goalie staat donderdag in doel tegen Standard en kan daar de perceptie van zijn coach misschien wel wijzigen. Kasper Schmeichel krijgt extern immers veel kritiek. Maar valt er nog iets te veranderen aan de hiërarchie?

Schmeichel werd al snel na zijn komst de nummer 1 van Anderlecht, maar helemaal onbesproken is hij sindsdien zeker niet. Tegen OHL, RWDM en Westerlo waren er doelpunten en fases waarbij het op X (voormalig Twitter) ontplofte van de reacties over de reactiesnelheid van de Deen.

Schmeichel is de betere voetballer

Schmeichel oogt inderdaad wat log, maar je zou evenzeer kunnen argumenteren dat hij bij sommige schoten de ervaring heeft om te weten dat hij er niets aan kan doen. Dat hij niet voor de show een duiksprong gaat ondernemen. Maar het oogt wel knullig als je als doelman gewoon blijft staan.

Schmeichel heeft nog geen wonderreddingen nodig gehad om zijn ploeg aan punten te helpen. En op dit moment is dat het belangrijkste voor Brian Riemer: gewoon meer scoren dan de tegenstander. En voor hem is Schmeichel de eerste man in de opbouw.

Daar wringt dan weer het schoentje bij Maxime Dupé, die met de bal aan de voet veel minder comfortabel is. Opgeleid in Frankrijk, waar doelmannen eigenlijk enkel ballen moeten pakken. Riemer wil echter dat zijn doelman mee voetbalt en dat de verdedigers geen schrik hebben om een bal terug te spelen. Of dat Schmeichel zelf de inspeelpass op Rits geeft.

Concurrentie en nummer 1 staat niet in steen gebeiteld

Is de kritiek van de fans dan onterecht? Zij vinden het onrechtvaardig dat Dupé uit doel werd gezet aangezien hij wel met een aantal topreddingen uitpakte begin dit seizoen. Nee, ze hebben daarin ook gelijk. Dupé kan donderdag bewijzen dat hij tegen een waarschijnlijk weer hypergemotiveerd Standard kan leiden.

Want het staat bij Riemer niet in steen gebeiteld dat Schmeichel de nummer 1 blijft. Net als bij zijn veldspelers is hij blij met de concurrentie tussen zijn doelmannen. Hij benadrukt wel elke keer dat het in alle sereniteit verloopt, dat ze met lachende gezichten op training staan.

Of dat echt zo is, kunnen we niet met zekerheid zeggen omdat er geen open trainingen zijn. Wel weten we dat Dupé in Kortrijk niet blij was toen de transfer van Schmeichel net was aangekondigd en die in de tribune naast Jesper Fredberg ging zitten.

Dupé zal zich willen bewijzen en verwacht een eerlijke evaluatie. Als hij straks uitblinkt, zal er uiteraard nog een woordje gewisseld worden over de doelmannen. Want hoe je het ook draait of keert: de kerntaak van die pion blijft om ballen uit zijn doel te houden.