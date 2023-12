'Befaamde Engelse club wil Will Still als trainer binnenhalen'

De carrière van Will Still heeft de voorbije jaren een stevige vaart genomen. Bij Stade Reims ontpopt hij zich als een echte toptrainer.

Het gaat Will Still enorm voor de wind als hoofdtrainer bij het Franse Stade Reims. Na een knap seizoen doet zijn ploeg het ook nu in Ligue 1 heel erg goed. Momenteel staat Reims op een knappe vijfde plaats.

Will Still wordt de voorbije dagen aan verschillende ploegen gelinkt. Eerst was er te horen dat hij bij Lyon in beeld is als opvolger van de ontslagen Fabio Grosso.

Volgens The Guardian is er nu ook interesse uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zou Still aan de slag kunnen bij Sunderland in The Championship dat deze week zijn trainer aan de deur zette.

Vorig seizoen deden ze nog mee voor de promotie, maar nu staan de pas negende in de Engelse tweede klasse en dus werd er ingegrepen.

De Engelse krant meldt dat het vooral eigenaar Kyril Louis-Dreyfus is die zou willen uitpakken met de komst van Will Still. Er zijn nog enkele andere kandidaten in de running om de lege stoel in te pakken.