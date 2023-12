Sensatie aan de Belgische Kust (2): Knokke - OH Leuven gaat na knokpartij tot in de strafschoppen

Wat een absolute, knotsgekke wedstrijd werd het tussen Knokke en OH Leuven. De kustploeg wilde opnieuw stunten in de Beker van België, maar uiteindelijk zou dat nét niet gaan lukken.

De wedstrijd tussen Knokke en OH Leuven werd een heel spannende wedstrijd, waarin we uiteindelijk 120 minuten lang geen winnaar konden aanduiden. Joren Dom had de Leuvenaars nochtans vrij snel op voorsprong gebracht.

Via Pieters gingen we op slag van rusten alsnog naar een 1-1 gelijkspel. En in de tweede helft werd het een prangertje. Knokke en OH Leuven leken op weg naar verlengingen toen de potjes helemaal overkookten. Daarbij werd zowel op als naast het veld geknokt.

Strafschoppen maken het verschil voor OH Leuven

Het voetbal was de grote verliezer, want ook in de verlengingen kregen we niet veel meer te zien. En dus moesten strafschoppen uiteindelijk de beslissing gaan brengen tussen beide ploegen. Daarin was OH Leuven uiteindelijk baas boven baas.

Jalloh en Addo misten voor de thuisploeg, waardoor Leuven met 2-4 kon winnen. En zo konden ze het schaamrood op de wangen nipt vermijden in Knokke. OHL naar de kwartfinales, Knokke na een dapper parcours met de focus opnieuw op de competitie.