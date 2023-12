🎥 Thorgan Hazard wil bijzonder tekort in zijn carrière goedmaken

Thorgan Hazard zat de voorbije wedstrijden geblesseerd aan de kant. Het is uitkijken of hij deze week tegen Standard in actie zal komen.

RSC Anderlecht is bezig aan een sterk seizoen. Het staat op een knappe tweede plaats in de Jupiler Pro League en kan zich ten koste van Standard ook kwalificeren voor de kwartfinales van de Croky Cup.

De honger is alvast heel groot bij Thorgan Hazard. “Ik wil Anderlecht brengen waar het moet zijn, in de positie waar het altijd al heeft gestaan”, aldus Hazard bij RTL. “De voorbije jaren is dat moeilijk gebleken voor de club, maar het gaat beter en beter. Ik hoop dus dat we die trend kunnen verderzetten.”

Al is de concurrentie bijzonder groot. “Er is dus hoop, maar ik denk dat er vijf, zes ploegen zijn momenteel die een trofee kunnen pakken. Union staat wat voor en dat verdienen ze, maar we zouden in staat moeten zijn om iets te winnen.”

Hazard zit immers met een bijzonder tekort in zijn carrière. “Een prijs pakken, dat vergeet je nooit. Ik heb de beker in Duitsland gewonnen, de Belgische zou ik ook willen winnen. Ik heb nog niet zo veel prijzen in mijn prijzenkast, dus.”