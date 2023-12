Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Yorbe Vertessen zetten met PSV indrukwekkende reeks verder

Het blijft op rolletjes lopen bij PSV. De club uit Eindhoven is met een indrukwekkende reeks bezig en dit mede dankzij onze landgenoten.

Geen Noa Lang

Tegen Heereveen was er nog geen spoor te bespeuren van Noa Lang. De voormalige smaakmaker van Club Brugge staat nog steeds aan de kant omwille van een blessure. Hoe deze is ontstaan kan je HIER lezen.

Twee Belgen op het veld

PSV begon met twee Belgen tussen de lijnen. Assistenkoning Johan Bakayoko en Marokkaans international Ismael Saibari. Deze laatste liet zich direct opmerken met een dribbel die leek op deze van Moussa Dembele. Genieten van de beelden kan je doen via deze link.

Yorbe Vertessen, die duidelijk zijn ambities uitsprak om naar het EK te gaan, begon op de bank bij de Eindhovenaars.

Een stug Heerenveen

PSV botste op een stug Heerenveen dat de betere ploeg was in de beginfase. Het was Bakayoko die het startschot gaf voor PSV, maar de doelman van Heerenveen had een goede redding in huis.

Na een halfuur spelen was het echter wel raak voor PSV dankzij een doelpunt van Guus Til.

Rustige tweede helft

PSV kende een vrij ontspannen avond, maar slaagde er niet in de score ondanks diverse mogelijkheden uit te breiden. Dertien minuten na rust leek Luuk de Jong toch voor een veilige marge van twee goals te zorgen door na een corner binnen te tikken, maar de VAR constateerde dat de spits van PSV hands maakte. Daarom werd de goal afgekeurd.

Uiteindelijk maakte Ricardo Pepi twee minuten na zijn invalbeurt een einde aan alle onzekerheid. De Amerikaanse spits kon na een pass van Veerman alleen op Noppert af en faalde niet: 2-0.

Een ongeziene reeks

PSV heeft op donderdagavond met succes zijn vijftiende competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg uit Eindhoven staat zo bovenaan de Eredivisie te blinken met 45 op 45.