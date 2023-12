Pep Guardiola ziet af met Manchester City: Crisis op komst?

Manchester City heeft donderdag met 1-0 verloren van Aston Villa. Een heel zure nederlaag voor de Citizens.

Eerder deze week zat Pep Guardiola vol ambitie te praten tijdens zijn persbabbel. Hij vertelde dat City dit jaar opnieuw kampioen zal worden. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel op dit moment.

Zo verloor Manchester City van Aston Villa. Oude bekende Leon Bailey kon op aangeven van Youri Tielemans het enige doelpunt maken van de avond. Een statistiek die meer zal opvallen is dat Aston Villa 22 schoten verzamelde, terwijl City er slechts twee bij elkaar speelde.

"Het betere team heeft gewonnen. Aston Villa was beter dan wij. Ze waren goed georganiseerd, snel en hebben fysieke spelers en een goed team, ze kunnen veel aspecten beheersen. Dat is de reden waarom zij ook bovenaan staan en goed voetbal spelen, terwijl wij dat niet konden. Het is mijn plicht, mijn taak om een manier te vinden om terug te komen", reageerde Guardiola na de match volgens de clubwebsite.

Door de nederlaag klimt Aston Villa over de Citizens naar de derde plaats. Dit weekend speelt City tegen Luton Town, de nummer 17 in de stand. Hier moeten punten gepakt worden. De club van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku pakte slechts drie punten in zijn laatste vier wedstrijden.