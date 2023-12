Sven Kums haalt loftrompet boven voor wonderkind van KAA Gent

Sven Kums heeft al heel wat watertjes doorzwommen en is perfect geplaatst om een andere speler te beoordelen. Hij haalt dan ook de loftrompet boven voor voor één van zijn ploeggenoten.

Loftrompet

Sven Kums haalde tegenover Het Nieuwsblad de loftrompet boven voor één van zijn ploeggenoten. Niemand minder dan Malick Fofana die helemaal is ontbolsterd dit seizoen.

“Hij is iemand die meer en meer vertrouwen uitstraalt als hij enkele duels op rij in actie komt", vertelt Kums. "Dat is niet zo vreemd, natuurlijk. Hij is van nature heel ontspannen. Hij denkt niet te veel na en probeert gewoon telkens zijn acties op te zetten."

Der gouden raad van nonkel Sven Kums

Kums is niet alleen vol lof over zijn ploeggenoot, maar staat hem ook bij met raad en daad.

"We praten af en toe en ook al zijn we uiteraard van een andere generatie, Malick staat zeker open voor goede raad. Ach, natuurlijk mag je hem defensieve taken meegeven, maar uiteindelijk moet je hem toch vooral vrijheid geven en hem zijn acties laten maken en dan is het aan ons om hem zo veel mogelijk in man-tegen-mansituaties te krijgen, want dan is hij een echt cadeau voor ons”, sluit Kums af.

Malick Fofana

De jonge vleugelaanvaller is 18 jaar, maar heeft al heel wat minuten gemaakt bij KAA Gent. Fofana kwam dit seizoen al 26 keer in actie, over alle competities heen, en kwam driemaal tot scoren en gaf vier assists.

Hij ligt nog onder contract bij KAA Gent tot medio 2026 en heeft volgens Transfermarkt.com momenteel een transferwaarde van 6 miljoen euro.