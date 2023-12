Toekomstige tegenstander van België op EK 2024 laat zich uit over kansen tegen Rode Duivels

De Rode Duivels kennen hun groep voor Euro 2024. België zit in de groepsfase met Slowakije, Roemenië en de winnaar van Play-Off B. Er loopt al zeker één speler op onze voetbalvelden rond die het tegen de Rode Duivels zal opnemen.

Dan hebben we het over Patrik Hrosovsky. De Slowaak speelt momenteel bij KRC Genk waar hij al sinds de zomer van 2019 rondloopt. Hrosovsky ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij de Limburgers.

Hij lijkt het helemaal niet erg te vinden om in dezelfde groep al België te zitten. "Ik vind het leuk", begint hij. "Ik wil graag tegen België spelen. Het is ook speciaal, ik woon hier nu al bijna vijf jaar."

Denkt de middenvelder dat hij met zijn land de Rode Duivels aankan? "We zullen zien", lacht hij. "Het is voetbal, alles kan natuurlijk gebeuren. Jullie (België n.v.d.r.) zitten in een goede flow op dit moment, maar de wedstrijd is pas binnen zeven maanden."

Voorlopig houdt hij het bescheiden, maar de kans bestaat natuurlijk dat Slowakije de groepsfase overleeft. "Als we ons zouden kunnen kwalificeren voor de knock-out fase, dan zou dat heel mooi zijn."