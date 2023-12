Zeno Debast en Jan Vertonghen krijgen serieuze concurrentie bij Anderlecht

Anderlecht blijft niet bij de pakken zitten en wil zich nog verder versterken met het oog op de laatste spurt in de Jupiler Pro League.

Jong geweld

Anderlecht wil zich niet alleen versterken met ervaren spelers, maar ook met jong talent. Zo hebben ze een Belgische middenvelder van 18 jaar van Ajax op het oog. Dan kan u HIER lezen.

Alleen met talent kom je er niet dus gaan ze ook op zoek naar ervaring.

Jan Vertonghen en Zeno Debast

Zij zijn degene die het centraal achterin bij Anderlecht op slot moeten houden. Dit lukt prima dit seizoen, maar toch wil Anderlecht de concurrentie vergroten centraal achterin.

Zo is Jesper Fredberg uitgekomen bij één van de spelers van zijn voormalige club, Viborg FF uit Denemarken.

Nicolas Bürgy

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri wil Anderlecht alles uit de kast halen om Nicolas Bürgy aan te trekken. De 28-jarige centrale verdediger moet voor extra concurrentie zorgen bij Debast en Vertonghen en een bijkomende optie zijn centraal achterin.

Bürgy speelt momenteel bij het Deense Viborg FF en kwam in alle competities samen 20 keer in actie. De 28-jarige Zwitser kwam nog niet uit voor de nationale ploeg van Zwitserland, maar verzamelde in het verleden wel twee caps bij de U20.