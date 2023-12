KRC Genk-winger na moeilijke maanden: "Ik weet dat ik veel beter kan"

KRC Genk kent een moeilijke periode. De bekeruitschakeling tegen KV Oostende maakte dit er niet beter op. Het vertrouwen bleef heel het seizoen al groot, maar ook nu geven ze zich nog niet verloren in Limburg.

Ook Alieu Fadera weet dat het snel kan omdraaien. "De resultaten zijn niet wat we gehoopt hadden, maar het is belangrijk om nu positief te blijven en het hoofd koel te houden. De terugronde is nog maar net begonnen, het seizoen is nog lang. Aan ons om de rug te rechten", vertelde de winger bij Het Belang van Limburg.

Zondag wacht een verplaatsing naar KAS Eupen. Het kan een belangrijke wedstrijd worden om terug een goede flow op te pikken voor Genk. "Ik heb goede herinneringen aan Eupen, want vorig seizoen met Zulte Waregem gingen we er met 0-5 winnen en gaf ik een assist. Voor zo’n scenario teken ik opnieuw. De opdracht is klaar en duidelijk voor ons: winnen en dan zitten we weer op het goede spoor."

Zelf kende Fadera ook nog geen makkelijke eerste maanden bij Racing Genk. "Ik weet dat ik beter kan dan wat ik tot nu toe getoond heb. Ik denk ook niet aan de druk van buitenaf, ik doe gewoon mijn uiterste best. En ik leg mezelf geen limieten op. Er is altijd ruimte voor verbetering", besluit de Gambiaan.