Steven Defour hakt knoop door over toekomst als trainer: "Daar haal ik mijn neus niet voor op"

Steven Defour werd ongeveer een maand geleden ontslagen bij KV Mechelen. De Belgische coach vertelde eerder al dat mocht het niet lukken bij KV Mechelen, zijn carrière als trainer stopt voor hem.

Nu komt Defour plots terug op die uitspraken. "Ik wil graag doorgaan als coach. Daarom ben ik ook bezig met de Pro License-opleiding. Niets in mij zegt dat ik geen trainer meer zal zijn. Tot en met januari houd ik alles af. Vanaf dan kunnen de clubs mij bellen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb momenteel geen behoefte aan een trainersrol in eigen land", gaat Defour verder. "In het buitenland dan? Dat kan. Afhankelijk van het project en met wie. Het gevoel moet juist zitten. Ik haal, nu ik geproefd heb van het hoofdtrainerschap, zeker mijn neus niet op voor de functie van T2."

Ook als analist gaat Defour terug aan de slag. "Ik heb de luxe om te kunnen doen waar ik zin in heb. Vanaf januari pik ik ook het analistenwerk, dat ik even on hold had gezet, weer op bij Play Sports. Ik zal hoofdzakelijk de Premier League gaan volgen."