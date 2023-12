Gent al elf matchen ingeslagen in drukke periode: "Dan moet ik dat zeggen"

De laatste nederlaag van KAA Gent dateert al van 22 oktober. Sindsdien werd over alle competities heen al elf keer op rij niet verloren. En ondanks de snelle opeenvolging van wedstrijden blijft de machine voorlopig draaien.

"Nadat we in de eerste helft de volle controle hadden, zijn we wat slapper aan de tweede helft begonnen", besefte coach Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse na de nochtans knappe 4-0 zege van KAA Gent tegen RWDM.

Met acht overwinningen en drie gelijke spelen in de laatste elf wedstrijden hebben de Buffalo's de wind meer dan in de zeilen. "Ik mag dan ook niet te kritische zijn over die mindere momenten, want we zitten in een drukke periode."

Vanhaezebrouck is trots op zijn spelers

"We speelden vier wedtrijden in tien dagen. We hebben ons daarin verzekerd van Europees voetbal na Nieuwjaar en zijn door naar de kwartfinales in de Beker van België na een moeilijke uitwedstrijd bij STVV en we speelden gelijk op bezoek bij Genk."

"Dan moet ik zeggen: goed gedaan. Chapeau voor de groep. In zo’n drukke periode kan ik alleen maar trots zijn op de spelers én op de staf die ervoor zorgen dat iedereen die opvolging van wedstrijden kan spelen."