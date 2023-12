De vijver is klein: KAA Gent en RSC Anderlecht zetten jacht in op ... dezelfde doelman

Door de blessure van Paul Nardi is KAA Gent op zoek naar een vervanger in doel. En ook bij RSC Anderlecht zijn ze op zoek naar versterking in doel. Daarbij komen ze nu ook in elkaars vaarwater terecht zo blijkt.

Paul Nardi zal nog wel een aantal maanden onbeschikbaar zijn voor KAA Gent. De kans dat het einde seizoen is voor de onfortuinlijke doelman, is realistisch. De 29-jarige Fransman blesseerde zich zwaar tijdens het duel in de Conference League met Zorya Luhansk. Een open botbreuk maakt dat hij maanden moet revalideren. Ondertussen is de operatie wel al voorspoedig verlopen. Om Nardi te vervangen werd onder meer gedacht aan de Nederlander Maarten Paes van het Amerikaanse Dallas, maar in de wandelgangen klinkt dat hij te duur is. © photonews En dan lijkt de 22-jarige IJslander Hakon Valdimarsson een meer valabele optie. Hij werd vorig seizoen in Zweden uitgeroepen tot doelman van het jaar en speelt momenteel bij IF Elsborg. Maar er zijn kapers op de kust voor Valdimarsson. Een van die kapers is ... RSC Anderlecht. Zij zijn al een tijdje op zoek naar een doelman waarmee ze echt jaren verder kunnen en willen en in die hoedanigheid staat de IJslander al meer dan een maand op de radar ondertussen.

Er was zelfs sprake van een mogelijke wintertransfer. Met Schmeichel en Dupé hebben ze bij paars-wit weliswaar twee fitte doelmannen, maar toch wordt al verder gekeken naar de toekomst. Valdimarsson ligt nog tot 2027 onder contract in Zweden.

Zijn marktwaarde is de voorbije maanden als een komeet de lucht ingeschoten en staat volgens Transfermarkt ondertussen op 1,8 miljoen euro. Toch zijn ze bij Elfsborg niet meteen weigerachtig tegen een verkoop aan de juiste prijs.

De Vidarsson-connect van boomlange clean sheet-held

Bij IJsland maakte Valdimarsson begin 2022 zijn debuut in de nationale selecties, en dat onder ... Arnar Vidarsson. Die zit ondertussen bij KAA Gent, wat een troef zou kunnen zijn in het binnenlepelen van de sterke doelman.

De goalie is groot (1.95 meter), zorgde dit seizoen voor een reddingspercentage van liefst 56% en heeft dertien(!) clean sheets weten te sprokkelen uit dertig wedstrijden. Daarmee hield het bescheiden Elfsborg gelijke tred met kampioen Malmö en dus mag het volgend seizoen Europa in.