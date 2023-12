Simon Mignolet zegt in heldere termen waarom Club Brugge het kind met het badwater nu zeker niet mag weggooien

Het momentum dat Club Brugge leek te hebben is weer getemperd. Simon Mignolet roept op het kind met het badwater zeker niet weg te gooien.

Na veelbelovende weken bleef Club Brugge plots steken op een 0-0 op het veld van KV Mechelen. Blijft ondanks de benadeling door het afkeuren van het doelpunt van Thiago de efficiëntie dan toch een pijnpunt? "We zijn verdedigend efficiënt", bekijkt Mignolet het vanuit zijn standpunt. "Dat hebben we de afgelopen weken goed gedaan."

Het geweer nu opnieuw volledig van schouder veranderen, hoeft voor hem niet. "Na onze twee opeenvolgende nederlagen zijn we de goede weg ingeslagen. Daar zijn we op blijven voortborduren. Dat moeten we blijven doen", is de doelman zeker van zijn stuk.

Mignolet wil verder op ingeslagen weg

"We hebben sindsdien zes competitiewedstrijden gespeeld. Er blijven nog vier wedstrijden te gaan voor nieuwjaar. Die moeten we met dezelfde ingesteldheid en mentaliteit aanvatten. En dan is het hopen dat je genoeg doet om zoveel mogelijk punten te sprokkelen." Waarna het dan nog wat meer vooruit kijken is.

"Dan hebben we een stage in Marbella, waar we ons moeten voorbereiden op het tweede deel van het seizoen." Van die ene 0-0 wil Mignolet geen drama maken. "Ik denk dat we de afgelopen weken heel wat doelpunten gescoord hebben. Doelpunten die vroeg in de wedstrijd vallen ook." Club vertrouwt erop dat de goals wel weer zullen volgen.