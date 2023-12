Xavi blikt vooruit op Champions League-match én strooit met complimenten voor Antwerp-pionnen

FC Barcelona heeft morgen aan een punt genoeg op de Bosuil om zeker te zijn van groepswinst in de Champions League. Xavi Hernandez kijkt alvast uit naar de wedstrijd.

Het is wellicht ingepeperd door zijn mediatraining, maar Xavi Hernandez wil niet weten van onderschatting. Nochtans zijn de cijfers duidelijk: Antwerp FC heeft tegen FC Barcelona een laatste kans om de nul van de tabellen te vegen.



"Nochtans is Antwerp een sterke ploeg", aldus Xavi bij VTM Nieuws. "Of er spelers zijn die ik ooit bij Barça zie spelen? Antwerp heeft meerdere goede voetballers rondlopen, hé. Dan denk ik meteen aan jongens zoals Arthur Vermeiren of Mandela Keita."

Met Marc Overmars en Mark van Bommel kom ik hier goede vrienden tegen - Xavi Hernandez



Voor Xavi is het een debuut - ook als speler voetbalde hij nooit in ons land - op Belgische bodem. "Ik vind het alleszins een privilege om hier te zijn. Met Marc Overmars en Mark van Bommel kom ik trouwens goede vrienden tegen. Ze leveren overigens héél sterk werk."