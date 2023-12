KRC Genk heeft resultaat en portie geluk nodig voor Europese winter: "Hopen dat Fiorentina zijn zaakjes regelt"

KRC Genk speelt donderdagavond zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen Cukaricki. Genk heeft zijn eigen lot niet meer in handen.

Als de Limburgers thuis winnen, moet er gehoopt worden dat Fiorentina wint van Ferencvaros. En zelfs dan moet er nog gekeken worden naar het doelpuntensaldo. Dat van Genk bedraagt momenteel één en dat van Ferencvaros drie.

Als Fiorentina en Ferencvaros voor een gelijkspel spelen is het Europese avontuur van dit seizoen afgelopen voor Genk. "We moeten zelf een goed resultaat neerzetten en hopen dat Fiorentina zijn zaakjes regelt", weet coach Wouter Vrancken te vertellen volgens Sporza.

"Cukaricki is niet meer het Cukaricki van de heenwedstrijd. In hun laatste 2 groepswedstrijden hadden ze 2 keer kunnen winnen. Maar zowel tegen Fiorentina als Ferencvaros gaf Cucaricki de zege in de laatste minuten weg", besluit Vrancken die moet winnen en nog een portie geluk nodig heeft.