Blessin kan zijn spelers niet genoeg loven: "In België is hij de snelste" en "Hij was ongelooflijk"

Alexander Blessin straalde zoals hij nog niet zoveel gestraald heeft. De Duitser won van zijn grote voorbeeld, Jürgen Klopp. En nog belangrijker: Union won van Liverpool. "Ik ben zo trots op al mijn spelers, ik kan er moeilijk individuen uitpikken."

"Kijk, ik ben wel een beetje gelukkig", lachte hij. "Het is niet omdat Liverpool wat veranderd had... Het blijft Liverpool. De prestatie van het team, daar word ik het meest gelukkig van."

"Vanaf de eerste minuut toonden we geen respect voor Liverpool. En dat is wat ik de voorbije matchen altijd zei: we toonden te veel respect. Dit is wat ik verwacht van de jongens en ze leren. We wilden een magische avond creëren en dat lukte. Dat het de Conference League is geworden, maakt me niet uit. Als je "a hair in the soup" zoekt, vind je er altijd wel een."

Amoura en Puertas

Maar Blessin moest toch over individuen praten, want er staken er twee bovenuit. "Ik weet dat ook wel, maar dat doet niets af aan de verdienste van de rest. Iedereen was top. Maar ja, Amoura... Ik denk wel dat hij de snelste is in België. In Europa heb je nog wel snelle jongens. Maar snelheid is niet alles, scoren is er ook nog bij."

"Cameron Puertas? Geweldig! Ongelooflijk hoe hij verdedigde. Ik vraag mijn middenvelders om de passes te lezen en dan klaar te zijn om te pressen op het juiste moment. Hoeveel ballen heeft hij zo niet verovert? Hij was agressief op de momenten dat hij agressief moest zijn."