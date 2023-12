JPL-coach onthult dat Théo Leoni bij een andere Belgische topclub had kunnen spelen: "Ik ging hem halen"

Théo Leoni speelde zichzelf dit seizoen al flink in de kijker bij Anderlecht. Zijn kwaliteiten gaan niet onopgemerkt voorbij, ook niet bij andere JPL-ploegen.

Zo weet Hein Vanhaezebrouck heel goed wat voor speler hij is. "Leoni kende ik van mijn periode bij Anderlecht", begint hij bij 'The Bench', van Eleven Sports. "Hij zat toen nog op een lager niveau, hij was nog niet klaar voor de eerste ploeg. Maar ik heb altijd in de kwaliteiten van die gast geloofd."

De KAA Gent-coach had Leoni zelfs graag in zijn ploeg gehad, bijna was het zover. "Ik ging hem halen, moet ik zeggen. Als ze zijn contract nu niet hadden verlengd, dan zou ik hem naar Gent durven halen. Ik vind het gewoon een super goede voetballer. Drive tot en met en er staat een goede kop op."

Leoni zit momenteel goed bij Anderlecht. De middenvelder heeft duidelijk een grote liefde voor paars-wit, dat beseft ook Vanahezebrouck. "Maar oké, Anderlecht is de ploeg van zijn hart dus hij zit daar goed."