RWDM plant winteroffensief en zet onder meer in op vlotscorende spits uit... Amerika (en die ook bij Anderlecht op de radar stond)

RWDM wil zich nog gevoelig versterken deze winter. Omdat Michaël Biron nog steeds niet fit is, zetten ze onder meer in op een spits en willen ze de kern ook afslanken.

Deze zomer kondigde RWDM de komst aan van... 17 spelers, zonder de snelle overstap van Ernest Nuamah naar Lyon mee te tellen. Bijna een volledige kern, en dus moeten er automatismen worden gevonden.

Zoals in alle clubs kan niet elke transfer succesvol zijn, en dat is ook het geval in Molenbeek. La Dernière Heure schrijft deze donderdag dat Enio en Kayque, die nog geen speeltijd hebben gekregen sinds hun komst van Botafogo, een nieuwe club kunnen zoeken. Hetzelfde geldt voor Sebastian Joffre, die eerder bij Crystal Palace en Botafogo speelde.

13 goals in de MLS

Maar de leiders van RWDM willen niet alleen inkrimpen en hebben al twee specifieke profielen geïdentificeerd om het team te versterken. De eerste, waar we al over gesproken hebben, speelt in de Challenger Pro League bij Beerschot en het gaat om Mardochee Nzita. De tweede heet Duncan McGuire en volgens Gianluca Di Marzio en Sky Sports zouden er contacten bestaan tussen beide partijen.

Duncan McGuire is de doelpuntenmaker van Orlando in de MLS. De 22-jarige Amerikaan heeft sinds het begin van het seizoen 13 doelpunten gemaakt en 3 beslissende passes gegeven, wat hem ook de interesse oplevert van Bologna in de Serie A.

Afgelopen zomer dacht ook Anderlecht aan hem, maar zij opteerden toen voor Luis Vazquez.