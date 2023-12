Glen De Boeck haalt opnieuw uit naar KV Kortrijk: "Dat is toch niet normaal?"

Glen De Boeck werd onlangs ontslagen bij KV Kortrijk, niet erg lang nadat hij werd aangesteld als hoofdcoach. Hij komt nu nog eens terug over zijn periode bij de club.

De Boeck hield zich dan ook niet in. Hij kaartte de problemen bij KV Kortrijk nog eens aan. "Ik heb gehoord dat Glen De Boeck elke dag met tien klachten kwam. Maar ik kwam niet zomaar met klachten", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad in de podcast 'Dave & Patje'.

"Ik ben een professional en als zaken niet in orde zijn, dan kaart ik die aan. Ik heb het over heel fundamentele zaken: trainingsvelden die niet in orde waren, spelers die al veertien dagen geen warm water hadden." Ook over de oefenvelden was hij niet te spreken.

"Ik ben met de materiaalman in het stookkot gaan kijken hoe we dat konden oplossen. Het is toch niet normaal dat spelers bij twee graden na een training geen warm water hebben? De oefenvelden waren catastrofaal. Je moet spelers eens proberen te motiveren als ze op een akker moeten trainen. We hebben er nog mee gelachen met de staf na een training: Wie doet straks de poort open om de koeien weer binnen te laten?"

Hij benoemt het grootste probleem bij de club. "Het probleem bij Kortrijk is dat er mensen zijn die achter elkaars rug praten en elkaar tegenwerken. We hadden een chef-kok, een topprofessional, die is overleden aan hartfalen. Die mens had stress omdat hij werd tegengewerkt. Als ik zeg dat niemand van het Kortrijk-bestuur welkom was op zijn begrafenis, dan zegt dat genoeg zeker?"