Fredberg verklaart waarom jeugdtalent de club verliet en waarom ze Peter Verbeke terughaalden

De jeugdopleiding van Anderlecht wordt momenteel helemaal geherstructureerd. De club wil in de toekomst verzekeren dat toptalenten langer blijven. Want er zijn er de laatste tijd te veel vertrokken.

Peter Verbeke moet daarvoor gaan zorgen. Hij moet (een deel) van de taken van Jean Kindermans overnemen. Op de Fan Council kreeg Fredberg daar wel een vraag over. Ook over de vergoeding die Verbeke krijgt.

"Op financiële vergoedingen gaan we niet dieper in. Er is echter geen dubbele vergoeding, Peter ontvangt een marktconform salaris voor zijn nieuwe functie. De club gelooft dat de nieuwe positie op maat is van de kwaliteiten van Peter", klonk het.

Ook over de herstructering werden er vragen gesteld. "Er is niet één succesformule, de club is overtuigd dat deze structuur het best beantwoordt aan de noden en context van onze academie."

Met Ethan Butera vertrok er nog een talent dat had kunnen doorbreken. Fredberg laat uitschijnen dat die te veel vroeg. "Er zijn bepaalde barema’s voor jeugdspelers. Uitzonderingen zijn nooit uit te sluiten. In het geval van Ethan Butera had de club een akkoord over de voorwaarden gevonden, maar koos de speler alsnog om de club te verlaten."