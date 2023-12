Veel lof voor eerste prijs van Philippe Clement: "Allemaal sinds zijn komst"

Twee maanden heeft Philippe Clement nodig gehad om zijn eerste prijs te pakken in Schotland. Hij pakte er de League Cup.

Philippe Clement en Rangers wonnen de League Cup, door Aberdeen met het kleinste verschil te kloppen. Onze landgenoot was er duidelijk blij mee.

Het team is duidelijk aan het groeien sinds de komst van Clement. “Sinds zijn komst spelen we mooie wedstrijden”, zegt Cyriel Dessers bij Sporza.

“Ik wil niet te chauvinistisch zijn, maar de resultaten spreken voor zich. We zijn 14 wedstrijden ongeslagen, we pakken een eerste trofee, we worden groepswinnaar in de Europa League… We werken heel hard en heel goed. Clement laat ons niet los en we krijgen weinig vrije dagen. Maar als je blijft winnen, gaat niemand klagen.”

De manier van werken van Clement slaat duidelijk aan. “Hij is binnengekomen met duidelijkheid. Hij heeft duidelijk zijn visie uitgelegd over hoe hij wil dat wij spelen. Hij is erg bezig met de details en in een moeilijke competitie kan dat weleens het verschil maken.”