KV Oostende grijpt in en neemt juridische stappen tegen Bologna FC in verband met transfer van Arthur Theate

KV Oostende moet nog achterstallige betalingen ontvangen van Bologna FC. Die hebben te maken met de transfer van Arthur Theate.

KV Oostende heeft dat nieuws zojuist bekendgemaakt in een persbericht. De kustploeg heeft juridische stappen ondernomen tegen de Italiaanse club Bologna in verband met de transfer van Arthur Theate in augustus 2021.

'Vandaag heeft KV Oostende juridische stappen ondernomen tegen Bologna FC 1909 wegens gemiste betalingen in verband met de transfer van Arthur Theate in 2021', klinkt het op de clubwebsite. 'Arthur Theate werd op 26 augustus 2021 getransfereerd naar Bologna na een fantastisch seizoen waar hij zijn profcarrière lanceerde en KVO vijfde eindigde in eerste klasse.'

'Kort na zijn vertrek bij KVO maakte Arthur ook zijn debuut voor de Rode Duivels en sindsdien werd hij er ook een vaste waarde. Minder dan een jaar later, op 29 juli 2022, werd Arthur getransfereerd van Bologna naar Stade Rennais Football Club, wat resulteerde in een aanzienlijke winst voor de Italiaanse club.'

KVO hoopt daarom hun schuld terug te krijgen, wat zo belangrijk is voor de toekomst van de club. KV Oostende heeft het financieel erg moeilijk en is niet ver van een faillissement.

'Ondanks deze aanzienlijke winst en onze herhaalde pogingen om achterstallige betalingen te innen, heeft Bologna zich niet gehouden aan zijn contractuele verplichtingen.'

'KV Oostende is als kleine, regionale club afhankelijk van transferinkomsten voor haar duurzaamheid en we kunnen moeilijk begrijpen dat een club die momenteel op de vierde plaats staat in de Serie A eerdere contracten niet respecteert waarin we toch aanzienlijke waarde voor hen hebben gecreëerd.'