Casteels na debacle met Courtois nummer één op het EK? Dit is zijn vreemde reactie

Geen Thibaut Courtois op het EK volgend jaar. Het zit er dik in dat Koen Casteels nummer één wordt bij de Rode Duivels.

De een zijn dood is de ander zijn brood zegt het spreekwoord. Dat geldt ook voor doelmannen bij de Rode Duivels na de zaak Courtois.

Omdat Thibaut Courtois niet naar het EK in Duitsland trekt lijkt Koen Casteels, de doelman van Wolfsburg, in het basiselftal van bondscoach Domenico Tedesco te staan.

Het Nieuwsblad nam contact met de goalkeeper, maar die reageerde heel voorzichtig op de vraag of hij de nummer één van de Rode Duivels is door het forfait van Courtois.

Geen reactie bij Koen Casteels

“Een reactie? Die wil ik eigenlijk niet geven”, aldus Casteels. “Dat lijkt me nu niet het verstandigste. Dat ik op het EK de titularis word? Dat zullen we in juni wel zien. Ik ga op dit moment geen commentaar geven. Fijne avond.”

Een beetje vreemd toch, want hij treft geen schuld in de hele affaire. Ook bij de voetbalbond blijven ze bijzonder op de vlakte na de uitspraken van Courtois en ook bondscoach Domenico Tedesco wil niet reageren.

“Nu heeft iedereen zijn verhaal gedaan en moet het publiek maar oordelen”, klinkt het in zijn entourage en op de voetbalbond. Dergelijke zaken kan een team vlak voor een groot toernooi missen als kiespijn.