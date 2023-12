Bom bij Rode Duivels: Thibaut Courtois doorbreekt de stilte en heeft beslissing genomen over deelname aan EK 2024

Thibaut Courtois heeft na alle heisa een beslissing genomen. Eentje waar veel Belgen waarschijnlijk niet op hoopten.

Zo liet Thibaut Courtois weten, in een interview met Sporza, dat hij niet mee zal reizen naar Duitsland. De Rode Duivels kunnen op het EK 2024 dus niet rekenen op de doelman van Real Madrid.

"Door de blessure zal er sowieso geen EK zijn voor mij", begint hij. "Ik moet eerst de volle honderd procent recupereren en dan plak je er beter geen datum op. Als ik geluk heb, kan ik in mei nog een match voetballen. Maar dan kan je nooit 100% klaar zijn voor een groot toernooi."

Courtois vindt het belangrijk om vroeg genoeg op voorhand duidelijk te maken dat hij niet mee zal gaan. Zo kunnen de Rode Duivels zich beter voorbereiden. Hij blijft wel supporter.

"Volgens mij is het beter om die duidelijkheid dus meteen te geven naar de nationale ploeg toe. Ik ga niet aan 80% in de goal staan, terwijl we andere goeie keepers hebben. Ik schuif mijn eer aan de kant en zal in juni gewoon een extra supporter zijn. Hopelijk voor een Europese titel."