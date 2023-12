'Deze Anderlecht-grootverdiener wordt in januari verkocht en anders... zal zijn contract zonder pardon ontbonden worden'

Amadou Diawara kreeg afgelopen weekend nog eens speelminuten van Brian Riemer. De middenvelder van RSC Anderlecht kon allesbehalve overtuigen. Eén ding is helemaal zeker: hij staat in februari niét langer op de paars-witte loonlijst.

Waarom hij dan wel nu en dan speelminuten krijgt van Brian Riemer? Simpel: RSC Anderlecht hoopt dat Amadou Diawara zich op die manier in de kijker kan spelen en een transfer zal versieren. Al is dat met zijn optreden op de Bosuil grandioos mislukt.

Het Nieuwsblad weet dat Diawara in januari met zekerheid zal vertrekken. Al hoopt Jesper Fredberg wél dat er nog een zakcentje op de bankrekening zal worden gestort. De marktwaarde van de Guineëer wordt geschat op twee miljoen euro.

Verkopen of... ontbinden

In het slechtste geval is Anderlecht zelfs bereid om het contract van Diawara te ontbinden. De middenvelder behoort tot de grootverdieners in de paars-witte kern en zijn loon moet dringend van de lijst geschrapt worden. Geen transfer in januari? In februari is hij dus sowieso geen Anderlecht-speler meer.