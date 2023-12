Geen Courtois, transfervrij én titularis op EK: zaakwaarnemer van Rode Duivels-doelman spreekt over zomertransfer

Door het forfait van Thibaut Courtois lijkt de weg open te liggen voor Koen Casteels als titularis van de Rode Duivels op het EK. Bovendien is de doelman deze zomer transfervrij op te pikken. Hoe ziet zijn toekomst eruit?

VfL Wolfsburg deed er de voorbije maanden alles aan om Koen Casteels te overtuigen, maar de doelman wil zijn handtekening niet zetten onder een nieuw contract. Na negen seizoenen in Autostadt wil hij andere oorden opzoeken.

"Op dit moment focust Koen nog steeds op zijn prestaties bij Wolfsburg", blijft Guy Casteels (vader en zaakwaarnemer, nvdr.) rustig in Het Laatste Nieuws. "We bekijken aanbiedingen als ze voor onze neus liggen. Dat is momenteel het geval niet. Het heeft dan ook geen zin om te speculeren of dromen."

Tweede kans voor Bayern?

Opvallend: Bayern München klopte in het tussenseizoen aan bij Wolfsburg. Der Rekordmeister ziet in Casteels een ideale opvolger voor Manuel Neuer. Die Wölfe weigerden, maar zien de doelman deze zomer gratis en voor niets vertrekken.