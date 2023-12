Koning Boudewijnstadion krijgt make-over, maar we zullen geduld moeten hebben

Het Koning Boudewijnstadion kan een opknapbeurt gebruiken. Daar zijn ze het in Brussel nu ook over eens.

Op 14 november viel alles - letterlijk - in het water in Brussel. België zou een oefeninterland spelen tegen Servië in het Koning Boudewijnstadion, maar dat ging niet. Door de hevige regen was het veld onbespeelbaar. De Rode Duivels moesten hun wedstrijd dan maar in Leuven afwerken, zonder fans.

Maar ook in het stadion is nog niet alles op orde. Daarom werd tijdens het debat over de begroting van de stad Brussel voor 2024, gezegd dat het stadion in de hoofdstad volledig vernieuwd zal worden. Het Nieuwsblad meldt dat schepen van Sport Benoit Hellings dit beloofde.

Er zou zo'n vier miljoen euro klaarliggen om de verlichting te vernieuwen, weet de krant. Hiervoor wordt gerekend op 3 tot 5 jaar tijd. De onderstructuur van het veld krijgt ook een make-over waarvoor rekening wordt gehouden met 500.000 euro. Ook de veelbesproken grasmat wordt aangepakt waar zo'n 375.000 euro mee gemoeid zal zijn.

Organisatoren van concerten en evenementen in het stadion zullen het geld volledig terugbetalen aan Brussel. De stad betaalt wel alles zelf in eerste instantie. Tegen 2030 zou alles in orde moeten zijn. Nog even geduld dus.