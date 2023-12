Eindelijk schot in de zaak: Manchester United wordt (deels) overgenomen

Manchester United staat al een hele tijd te koop, maar tot een akkoord met de huidige eigenaars, de familie Glazer, kwam het nog niet. Nu meldt de Engelse pers dat het voor het einde van het jaar in orde zal zijn.

Volgens de BBC gaat Sir Jim Ratcliffe zich nog vóór 25 december inkopen in de club. Hij aast op een kwart van de aandelen. Ratcliffe en de Qatarese Sheikh Jassim waren er nog twee serieuze kandidaten. Het gaat dus niet over een volledige overname, maar wel voor een kwart van de aandelen.

Volgens de BBC gaat de eigenaar van INEOS Group, die ook eigenaar is van het Franse Nice, een klein anderhalf miljard betalen voor die aandelen. In eerste instantie was Ratcliffe van plan de volledige club over te nemen voor een bedrag van 5,75 miljard, maar de Glazers stemden hier niet mee in.

Als er een overeenkomst wordt bereikt tussen de Glazers en Ratcliffe, zal er een procedure in gang worden gezet. Gedurende een periode van zes tot acht weken zal de Premier League de deal onderzoeken voordat ze al dan niet goedkeuring verlenen.