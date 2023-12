Het is Anderlecht menens: gedroomde verdediger beet

De meeste Belgische clubs zijn naarstig op zoek naar versterkingen deze winter. En daarbij wordt zeker voor de defensie volop gezocht. RSC Anderlecht heeft nu alvast beet, zo klinkt het in Japan alvast.

Haruya Fujii wordt de nieuwe centrale verdediger van RSC Anderlecht. In Japan klinkt het al een paar dagen dat het een done deal is en dat de 22-jarige verdediger binnenkort naar België zal komen om alles te officialiseren.

Eerst moet nog een oefenwedstrijd met Japan tegen Thailand gespeeld worden, mogelijk wordt Fujii ook nog opgeroepen voor de Asian Cup en dan kan hij pas in februari aansluiten bij paars-wit. Maar de deal is wel degelijk rond, denken ze alvast in Azië zelf.

Marktwaarde van 800.000 euro voor transfervrije Japanner Fujii

De speler is al sinds 2019 actief bij Nagoya Grampus, waar hij einde contract is eind januari 2024. En dus kan de man met een marktwaarde van 800.000 euro volgens Transfermarkt gewoon overstappen naar een nieuwe ploeg. Dat wordt dus Anderlecht.

Dit seizoen was hij een absolute sterkhouder bij Nagoya Grampus. Hij verzamelde over alle competities heen liefst 4194 speelminuten in 46 wedstrijden. Hij scoorde drie doelpunten en gaf ook drie assists, maar toonde zich vooral achterin een rots in de branding.

Fujii is 1.87 meter groot en deed ondertussen al meer dan 100 wedstrijden ervaring op in de Japanse competitie. Mogelijk kan hij ook op de Asian Cup nog eens schitteren, al dan niet naast Watanabe van KAA Gent.

Bij RSC Anderlecht moet Fujii de opvolger/concurrent worden van Debast en/of Vertonghen. De vraag is Debast komende zomer vertrekt dan wel dat Vertonghen eventueel stopt. Dan is het handig om nu al een vervanger op het oog te hebben.