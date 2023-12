Vierdeklasser wipt Ajax uit de beker en... scorende spits bezorgt zijn medestudenten daardoor fikse som geld

Had u voor gisteren al gehoord van Tim Pieters? Nee? Dat is ook normaal, want de spits speelt voor de Nederlandse vierdeklasser USV Hercules. Die zijn nu wel wereldnieuws, want ze wipten Ajax uit de beker. En Pieters scoorde twee keer.

Een afgang zonder voorgaande voor de Nederlandse recordkampioen. Die kenden al een desastreus seizoensbegin, maar de bekerexit kwam nog pijnlijker aan. Bij Hercules natuurlijk alleen maar lachende gezichten en dan vooral bij Tim Pieters. De student scoorde twee keer op magnifieke wijze, maar vooral zijn vrienden zullen hem op handen dragen. Een vriend gokte voor 15 euro dat Pieters zou scoren én dat Hercules zou winnen. Zes van de twaalf huisgenoten van Pieters op de universiteit zijn nu €11.265,00 rijker. “Ik weet dat er een paar jongens wat ingezet hebben, dus ik ben benieuw naar wat eruit zal komen", zei de spits achteraf. “We gaan een leuke vakantie tegemoet”. Je zal toch huisgenoot van Tim Pieters zijn en denken toch even wat geld op zetten😅 pic.twitter.com/uTaI50ekkg — David (@daviddefares) December 21, 2023