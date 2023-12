Antwerp geraakt niet voorbij KVC Westerlo: Kapitein Toby Alderweireld niet tevreden

Antwerp heeft zaterdagavond 2-2 gelijkgespeeld tegen KVC Westerlo. Toby Alderweireld sleepte nog een punt uit de brand, want Westerlo stond 1-2 voor na twee doelpunten van Lucas Stassin.

Toby Alderweireld kon de 2-2 scoren tegen het einde aan, maar is niet tevreden over het resultaat. "Nee, ook niet over ons spel vandaag", vertelde hij na afloop. "We waren heel slordig, er lag veel ruimte bij hen in de rug. Dan moet je heel geconcentreerd zijn, zeker als je tussen de linies wilt spelen en dat hebben we nagelaten."

"We kwamen niet echt in ons ritme en in ons spel. Uiteindelijk kunnen we blij zijn dat we nog 2-2 maken, op zich konden we ook nog winnen want we hebben veel kansen gehad. Dit was zeker één van onze mindere wedstrijden", gaat de Antwerp-kapitein verder.

Lucas Stassin kon op zo'n vijf minuten twee keer scoren. "We stonden gewoon niet goed. De doelpunten waren te vermijden. We gaven ze veel te makkelijk weg. Je moet meelopen als er een schot op doel komt en dat deden we niet."

Alderweireld zag wel een positief puntje. "Ik denk dat er toch wel wat wilskracht te zien was met dat we de situatie omdraaien, maar niet genoeg."