Arthur Vermeeren doet uitspraken waar Antwerp-fans in de wolken van zullen zijn en laat zich uit over mogelijke transfer

Arthur Vermeeren is en blijft hét fenomeen bij Antwerp. De 18-jarige middenvelder wordt ook goed opgevolgd in het buitenland.

Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat er over een mogelijke transfer wordt gepraat. Voordien wou Vermeeren er geen woord over lossen, maar nu is hij al duidelijker.

"Tja, in het voetbal weet je nooit", begint de Rode Duivel bij Het Nieuwsblad. "Op zich zou ik voor de rest van mijn leven bij deze club willen blijven. Oké, je wil natuurlijk een stapje hoger zetten, maar moeilijk om te zeggen wanneer dat zal kunnen."

Over een winterse transfer zal er nu zeker niet meer gepraat worden. Vermeeren wil blijven, zeker dit seizoen nog.

"De puzzel moet in elkaar vallen. Er zijn zoveel scenario’s om rekening mee te houden. Want stel nu dat je ergens tekent en wordt verhuurd, maar vervolgens de coach vertrekt. Dan zit je daar plots met een andere coach die je misschien niet wil. We zien wel wat er gebeurt. Maar ik wil hier sowieso het seizoen uitdoen", besluit Vermeeren bij de krant.