Fortuin winst: Nederlaag van Ajax levert vrienden van scorende spits veel geld op

Ajax werd deze week uitgeschakeld in de Nederlandse beker. Vierdeklasser Hercules klopte de Amsterdammers met 3-2.

Het is een rotseizoen voor Ajax. De club stond eventjes op de allerlaatste plek en is nu ook uitgeschakeld in de Nederlandse beker. Voor vierdeklasser Hercules werd het een avond om niet meer te vergeten.

Al zeker niet voor de huisgenoten en vrienden van Tim Pieters. De spits van Hercules scoorde twee keer tegen Ajax. Maar niet alleen de zege zorgde voor plezier, ook het feit dat ze allemaal ingezet hadden op de wedstrijd.

De meeste vrienden zetten in op winst van Hercules, wat hen een paar honderd euro opleverde. Maar een van hen zette 15 euro in op een zege van Hercules en een doelpunt van Pieters. Dat leverde hem meteen 11.265 euro op.

“In totaal is er in de hele vriendengroep wel voor 80.000 euro aan winst”, vertelde één van hen aan RTL Nieuws. “We zijn met z'n allen naar huis gegaan, helaas was Tim er toen nog niet. We hebben hard gefeest en zijn toen lekker de stad in gegaan.”