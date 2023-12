Franky Van Der Elst velt duidelijk oordeel over vertrek van Rik De Mil bij Club Brugge

Rik De Mil liet zijn job als assistent bij Club Brugge voor wat het was. Hij is nu aan de slag als hoofdtrainer bij Westerlo.

Franky Van Der Elst begrijpt maar al te goed dat Rik De Mil de stap naar de job als hoofdtrainer bij Westerlo in de Jupiler Pro League zet na het ontslag van Jonas De Roeck.

“Bij Club is hij zowat alles geweest, heeft hij elke mogelijke functie ingevuld, tot hoofdtrainer toe”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hij heeft ervan mogen proeven, heeft het bovendien goed gedaan – onder De Mil kwalificeerde Club zich voor Play-off 1 -, dus als de kans zich dan voordoet om elders T1 te worden…”

Eigenlijk zat hij bij blauwzwart op het einde van zijn Latijn. “Wat kon hij bij Club nog meer bereiken? Bovendien is Westerlo een mooie club – die Turken hebben al getoond het goed te menen. Het is niet zoals Oostende of Kortrijk.”

Veel tips moet De Mil alvast niet krijgen. “Hij weet zelf maar al te goed hoe hij het moet aanpakken. Bij Club heeft hij vorig seizoen gewerkt aan de eenheid, er waren te veel eilandjes. Ik veronderstel dat De Mil ook bij Westerlo het groepsgevoel zal willen aanwakkeren. En daarnaast zal hij wel zijn tactische accenten leggen.”