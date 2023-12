🎥 Kevin De Bruyne speelt hoofdrol in heerlijk kerstfilmpje

Kerstmis is de tijd van vrede op aarde. Maar voor velen ook de tijd om de grote klassiekers in de filmgeschiedenis nog eens te bekijken.

We kennen allemaal wel die typische kerstfilms. Tientallen keren hebben we ze al gezien, maar toch blijven ze onderdeel van de kersttraditie uitmaken.

Eén van de films is ongetwijfeld Home Alone. Manchester City heeft een prachtig filmpje, waarin Kevin De Bruyne meespeelt, via zijn kanalen de wereld ingestuurd.

Dat De Bruyne een begenadigd voetballer is, zullen we allemaal bevestigen, maar over zijn acteertalent waren de meningen al na zijn reclames voor McDonald’s heel erg duidelijk.

Oordeel vooral zelf, het filmpje kan je hieronder bekijken.