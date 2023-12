📷 'Vincent Kompany geïnteresseerd in topspits die nog in Jupiler Pro League speelde'

Burnley won afgelopen weekend met 0-2 van Fulham. Vincent Kompany en co geven vandaag Liverpool partij in de Premier League.

Door de overwinning tegen Fulham staat Burnley op de voorlaatste plaats in de rangschikking. Er zal na de winterstop dan ook nog een en ander moeten gebeuren.

Afgelopen zomer deed de Engelse club al heel wat transfers en ook tijdens de wintermercato zal er de nodige versterking moeten komen.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur kijkt Kompany daarbij nog altijd naar spelers die hij kent uit de Jupiler Pro League.

Zo zou hij de nodige interesse tonen in Paul Onuachu, de ex-spits van KRC Genk die momenteel op uitleenbasis bij Trabzonspor speelt. Ook Brentford, West Ham en Fulham zouden hem volgen.

