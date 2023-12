Dit is de topschutter in België van 2023 - enkel Wesley Sonck(!) deed ooit beter

Het jaar 2023 mag stilaan neergelegd worden. En dus is het ook de hoogste tijd om eens terug te kijken op wat 2023 ons allemaal bracht. En dat leverde ook wel heel wat boeiende en interessante statistieken op.

KAA Gent won op bezoek bij KV Kortrijk met 0-2, met twee doelpunten van Tarik Tissoudali. Daardoor kwam Hugo Cuypers niet tot scoren toe. En hij is nochtans dé absolute krak van 2023 als het gaat over doelpunten, zo laten de statistieken alvast weten.

In 2023 was hij goed voor niet minder dan 24 doelpunten. Vorig seizoen was hij goed bij schot en scoorde hij ook onder meer nog zeven keer in play-off 2, wat hem toen ook al richting de topschutterstitel wist te brengen in de Jupiler Pro League.

Hugo Cuypers is de held met 25 goals

Vorig seizoen was Ueda van Cercle Brugge de grote concurrent, ondertussen is Kevin Denkey de grote uitdager én de man die op dit moment in het huidige seizoen de primus inter pares is als het gaat over het aantal gemaakte doelpunten.

Als we kijken naar de geschiedenis, dan komt Hugo Cuypers in het lijstje van groten terecht. In de 21e eeuw deed eigenlijk maar één speler beter dan de aanvaller van de Buffalo's. Weliswaar toch wel tot twee keer toe.

Wesley Sonck zorgde in het kalenderjaar 2001 voor liefst 28 doelpunten, een jaartje later deed hij de teller stoppen op 25 goals. Daarmee maakte hij in deze eeuw het meeste indruk van alle spelers in de Jupiler Pro League.

Dit jaar lijkt Kevin Denkey het dichtst in de buurt te komen. Hij scorde in het voorbije kalenderjaar liefst 18 doelpunten, waarvan 15 dit seizoen. Daarmee heef thij Ueda bij De Vereniging ook al compleet kunnen doen vergeten.