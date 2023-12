Gert Verheyen doet straffe uitspraak over Casteels en Sels na forfait van Courtois

Thibaut Courtois speelt niet mee op het EK van volgend jaar in Duitsland. Dat liet de keeper van Real Madrid zelf weten.

Na zijn kruisbandblessure kiest Thibaut Courtois ervoor om volledig in te zetten op zijn revalidatie, zo liet hij weten. Daardoor doet hij niet mee op het EK in Duitsland.

Al zullen de problemen met bondscoach Domenico Tedesco voor minstens evenveel procent deel uitmaken van de reden waarom de doelman forfait geeft. Een verzoeningsgesprek wordt zo op de lange baan geschoven.

“Tot zo'n gesprek zal het ook niet meer komen, dat is wel zeker na Courtois' recente uitspraken. Maar wie er nu gelijk heeft? Dat weet ik niet”, zegt Gert Verheyen aan HUMO.

“In ieder geval was het fout van Courtois om het na de wedstrijd tegen Oostenrijk af te trappen zonder iets te zeggen. Dat heeft hij ook toegegeven. Maar of ook Tedesco in de fout is gegaan, kan ik als buitenstaander niet beoordelen. In ieder geval ziet het er niet goed uit voor een eventuele samenwerking, ook na het EK. Mijn indruk is dat Courtois zal wachten tot Tedesco weg is.”

En dan komt Verheyen met een toch wel straffe uitspraak over de collega’s van Courtois bij de nationale ploeg. “Courtois is een betere keeper dan Koen Casteels en Matz Sels. Maar hoe ga je beoordelen of er ballen zijn binnengegaan die Courtois wél gepakt zou hebben, en die ons eventueel een plaats in de halve finales zullen kosten?”, vraagt hij zich af.