Heeft Roberto Martinez te veel gezegd? Portugees bondscoach verklapt wanneer Cristiano Ronaldo wil stoppen met voetballen

Cristiano Ronaldo is dan wel van de Europese voetbalkaart verdwenen, maar de 38-jarige Portugees blijft ook in Saoedi-Arabië doelpunt na doelpunt scoren. Al denkt zelfs hij na over zijn voetbalpensioen...

De transfer naar Al Nassr FC was al een teken aan de wand. We moeten er dan ook geen tekening bij maken: op 38-jarige leeftijd is Cristiano Ronaldo aan het laatste deel van zijn actieve voetbalcarrière bezig. Al heeft de Portugees nog een héél duidelijk doel. "Cristiano heeft me in een gesprek gezegd dat hij de kaap van 250 caps voor Portugal wil bereiken vooraleer hij stopt met voetballen", aldus Roberto Martinez (Portugees bondscoach, nvdr.) in de Portugese media. "Dat heeft nog geen enkele andere speler bereikt."



Op die manier wil CR7 nog maar eens de geschiedenisboeken in. De optelsom van de wedstrijden op het komende EK, de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026, enkele Nations League-wedstrijden en vriendschappelijke interlands zorgt ervoor dat Ronaldo - de teller staat vandaag op 205 caps - die kaap kan bereiken. 250 caps Dat is ook meteen de reden waarom de gesprekken rond een contractverlenging bij Al-Nassr tot 2027 volop bezig zijn. De huidige overeenkomst loopt in 2025 af. Maar 2027: zou Ronaldo ook op het WK een laatste keer willen schitteren?