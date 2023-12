Johan Bakayoko zet verwachtingen hoog voor Rode Duivels op EURO 2024

De Rode Duivels mogen beginnen zich klaar te maken voor het EK in Duitsland. Johan Bakayoko blikt alvast even vooruit.

In juni gaat het EK van start in Duitsland. "Dat is voor alle Belgen de belangrijkste maand van het jaar", vertelt de winger bij Het Laatste Nieuws. Hij zet de verwachtingen hoog. "We móeten ver geraken."

Bakayoko doet het geweldig goed bij PSV. Hij is in goede vorm en hoopt die ook te laten zien op het EK. "Ik heb er enorm veel zin in", gaat hij verder.

"De groepsfase ziet er makkelijk uit, omdat we niet meteen veel spelers van die landen kennen. Zij hebben óók acht of tien wedstrijden moeten spelen om zich te kwalificeren. Makkelijk wordt het zeker niet."